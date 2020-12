12:48

Dal 1 gennaio 2021 le banche applicheranno le nuove regole europee legate al ‘default’ e relative alla clientela inadempiente, stabilendo criteri più restrittivi.

“Queste norme bancarie - afferma il presidente di Fiavet, Ivana Jelinic – sono totalmente fuori contesto: pensate in una situazione diversa da quella attuale, contraddistinta dalla gravissima crisi economica del turismo, rischiano di dare il colpo di grazia a qualsiasi orizzonte di recupero, almeno parziale, nel prossimo anno”.



Dal 1 gennaio 2021 il cliente sarà considerato in ‘default’ se supera per oltre 90 giorni consecutivi la soglia di rilevanza assoluta - ovvero euro 100 per il retail (persone fisiche e Pmi) e 500 euro per le altre imprese - oppure la soglia di rilevanza relativa per importo pari o superiore all’1% del totale delle esposizioni del cliente.

Il cliente rimarrà classificato nello stato di default per un periodo di osservazione di almeno 90 giorni dal momento della regolarizzazione della posizione.



Alla base di queste normative c’è la volontà di spingere sulla puntualità nelle scadenze di pagamento dei propri debiti, ma secondo Fiavet sembra che la tutela sia più orientata verso le banche che verso le persone e le imprese.



“Essendo le agenzie di viaggi classificate nel retail, assieme a moltissime altre piccole imprese del turismo già fortemente a rischio non si può non comprendere che il recepimento di queste normative da parte della Banca d’Italia è del tutto fuori dalla realtà del sistema Paese in questo frangente”.