Brexit, il parere dell’Abta: “Evitare ulteriori incertezze sui viaggi”

15:04

“È fondamentale evitare ulteriori incertezze per l’industria dei viaggi, in un momento in cui le aziende stanno lottando con l’impatto del Covid-19”. Così Abta sull’accordo commerciale raggiunto dal Regno Unito e dall’Unione europa per la Brexit lo scorso 24 dicembre.

L’associazione che rappresenta le agenzie di viaggi britanniche ha fatto sapere di aver accolto “con favore” l’intesa, sottolineando che, riporta TravelMole, “anche se ci saranno ancora cambiamenti e le imprese dovranno prepararsi a questi, la conclusione di un accordo garantirà il mantenimento di collegamenti di trasporto vitali e fornirà almeno una base per l’ingresso continuativo dei lavoratori del turismo dal Regno Unito nell’Ue”.



Abta ha assicurato comunque la distribuzione che “esaminerà attentamente i dettagli dell’accordo per comprendere appieno cosa questo significhi per le adv e i viaggiatori”.