Hefer, Trivago: “Il primo trimestre 2021 sarà ancora molto duro per il turismo”

09:19

Il primo trimestre del 2021 sarà ancora molto duro per il turismo. E ci vorranno probabilmente anni per tornare ai livelli pre-Covid. Ne è convinto Axel Hefer, amministratore delegato di Trivago, ripreso dal sito Cheddar.com. “Oggi la situazione sanitaria è ancora molto seria. La prossima estate potrebbe dare una tregua, perché in tutto l'emisfero Nord del mondo le persone vorranno godere di una vacanza, dopo mesi di privazioni. Ma molti aspetti saranno diversi da prima” ha aggiunto Hefer.

Secondo il ceo di Trivago, i vari segmenti del travel si riprenderanno a velocità diverse: il leisure di prossimità sarà il primo a trovare un rimbalzo, mentre il business travel andrà a rilento e probabilmente non tornerà mai più ai volumi precedenti. A. L.