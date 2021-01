10:29

Un nuovo decreto potrebbe fermare la pioggia di cartelle fiscali che sta per riversarsi sui contribuenti italiani. Secondo quanto si apprende dal Corriere.it, il Governo starebbe infatti pensando di bloccare almeno fino a marzo oltre 50 milioni di atti in arrivo nelle prossime settimane.

Si tratta di multe e tributi non pagati nel periodo pre Covid e di altri che matureranno nel 2021.



L’ipotesi rottamazione quater

In un lungo post su Facebook, la viceministro dell’Economia, Laura Castelli, ha sottolineato come tra le sfide del nuovo anno ci sia la gestione del Fisco. “Tre sono gli aspetti su cui si deve intervenire subito – ha scritto -. Pulire il 'magazzino', pre 2015, dai ruoli inesigibili, costa troppo e non porta a nulla. Riguarda in gran parte soggetti falliti, deceduti, imprese cessate, da cui lo Stato non può più riscuotere. Gestire gli anni dal 2016 al 2019, con una 'rottamazione quater', un saldo e stralcio, per dare respiro a quei contribuenti, che si trovano in difficoltà, ed hanno posizioni aperte con il fisco, dovute a morosità incolpevoli. E poi trattare le milioni di cartelle che si genereranno nel 2021, per posizioni maturate nel 2020 e in anni precedenti. Sono cartelle che vanno gestite con un metodo straordinario, pensando che il Covid è stato, ed è, un evento straordinario e devastante. Una parte per i più fragili, ad esempio, andrà rimandata, e una parte, per chi è nelle condizioni di poterlo fare, andrà trattata in bonis, facendo pagare con uno ìsconto' su sanzioni e interessi.”