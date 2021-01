Avis Budget Group, due nuove soluzioni per il noleggio di lunga durata

19:30

Arrivano in Italia ‘Avis Start Now’ e ‘Maggiore Be Active’, la soluzioni pensate da Avis Budget Group per offrire alternative affidabili di lungo termine, senza l’impegno dell’acquisto di un’auto.

Le due proposte mettono a disposizione del cliente un mezzo di trasporto affidabile su base mensile, adattabile alle sue esigenze e che include tutto ciò di cui ha bisogno (assicurazione RCA, bollo e manutenzione), senza alcun deposito o vincolo e con una tariffa mensile fissa altamente competitiva per tutta la durata del contratto.



Inoltre, spiega l’azienda in una nota, le due opzioni includono anche l’assistenza stradale estesa, la seconda guida e l’auto sostitutiva in tempi immediati.



Garantita anche flessibilità: in relazione a cambi di programma o a esigenze diverse, è possibile infatti restituire l’auto prima del previsto senza alcuna penalità..



“Stiamo assistendo a cambiamenti importanti nel comportamento dei consumatori in relazione alla mobilità, cambiamenti che sono accelerati dalla pandemia – spiega Gianluca Testa, managing director Southern Europe Avis Budget Group -. Lo scorso anno i dati del nostro rapporto sulla mobilità Road Ahead ci hanno mostrato che il 71% degli italiani sarebbe disposto a rinunciare alla proprietà di un’auto a favore di soluzioni di noleggio a breve termine; un dato che potrebbe diventare ancora più significativo post-Covid. I clienti cercano servizi sicuri, on-demand e flessibili e l’introduzione di queste offerte ha l’obiettivo di venire incontro proprio a queste esigenze”.



Per migliorare le procedure di pulizia e sanificazione, Avis Budget Group collabora con RB (produttore di Napisan in Italia) e ha lanciato Avis Safety Pledge e “L'impegno di Maggiore per la sicurezza”.