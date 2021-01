11:56

È scomparso all’età di 79 anni uno dei personaggi più iconici del mondo del turismo, Gordon "Butch" Stewart, fondatore e presidente di Sandals Resorts International.

A dare la notizia sul Jamaica Observer il figlio Adam, uno dei 7 figli avuti dalla moglie Cheryl, come riporta travelmole.com



Butch Stewart, scrive il figlio, era malato e ha scelto di mantenere segreta la diagnosi fino alla sua fine.



“Gordon Butch Stewart era un imprenditore di talento, un genio del marketing, ma quelli che lo conoscevano meglio lo definivano un sognatore che poteva sognare più in grande e meglio - scrive il figlio nel ricordo -. Insieme, siamo stati tutti parte di qualcosa di più grande di noi, guidati da un uomo che ha creduto in noi e che ci ha dato l'opportunità di imparare, crescere e gli strumenti per realizzare i sogni”.



Oltre a Sandals Resorts International, Gordon Stewart aveva anche fondato The ATL Group e The Jamaica Observer.