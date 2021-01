“Io prenoto in Agenzia Viaggi”: parte la campagna di Welcome Travel

09:45

Conquistare il cliente e portarlo nei punti vendita fisici. È questo l’obiettivo della nuova campagna di comunicazione lanciata da Welcome Travel Group, chiamata “Io prenoto in Agenzia Viaggi” e già on air sui canali del network.

"L’iniziativa parte dalla considerazione che la pandemia ha rafforzato il ruolo dell’agente di viaggio - spiega Laura Antonioli, responsabile coordinamento vendite Welcome Travel -, oggetto in questo periodo di tante consulenze finalizzate alla risoluzione di problematiche sorte su altri canali, ma portate in agenzia dai clienti, alla ricerca, appunto, di un supporto professionale e di una conoscenza specifica, altrove introvabile”.



E proprio per sfruttare l’onda lunga di questo trend il network ha lanciato una nuova campagna.



“‘Se prenoti in agenzia non sarai mai solo, in qualunque parte del mondo tu ti possa trovare’. È questo il messaggio che le agenzie Welcome Travel diffonderanno nelle prossime settimane – prosegue Antonioli - utilizzando tutti i canali a loro disposizione e declinandolo su ognuno dei valori che meglio li rappresenta e che meglio definiscono la scelta di rivolgersi a loro”.



Tutti i materiali della campagna sono a disposizione delle agenzie del network all’interno del nuovo repository.