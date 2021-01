Sentenza Ryanair: la replica di eDreams

12:31

In merito alle recenti dichiarazioni rilasciate da Ryanair, relative a una sentenza del tribunale di Amburgo, eDreams tiene a precisare quanto segue:

“Questa sentenza si riferisce a un caso giudiziario relativo a una versione molto vecchia di un metodo di pagamento non più in uso. Ci rammarichiamo che Ryanair stia utilizzando questo argomento oramai superato”. Lo statement dell’azienda aggiunge: “In eDreams offriamo una scelta e una flessibilità impareggiabili, consentendo ai clienti di suddividere il loro viaggio tra 667 compagnie aeree e ottenere un valore aggiunto creando il loro pacchetto perfetto di voli, hotel, trasporti via terra e altri servizi che non possono essere forniti quando prenotano direttamente con Ryanair o qualsiasi altra compagnia aerea.”