11:06

Scure in arrivo per il network di agenzie Viajes Carrefour. Nella rete di adv che porta il marchio del colosso francese della gdo potrebbero infatti rimanere solamente 13 degli attuali 82 punti vendita.

Come per il resto d’Europa, anche in Spagna la crisi causata dall’emergenza Covid sta colpendo duro il settore turistico e per la distribuzione organizzata il contraccolpo economico si sta rivelando di dimensioni epocali. A causa di ciò, si legge su Preferente, il gruppo avrebbe deciso di intervenire in maniera drastica, chiudendo definitivamente 69 agenzie e lasciando spazio alle 13 che hanno maggiore possibilità di ripresa per volumi di traffico e bacino di utenza.



Ora verranno aperte le trattative con i sindacati per raggiungere un accordo e le cifre finali potrebbero subire ancora modifiche.