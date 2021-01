Euphemia: i nuovi trend della distribuzione raccontati dai Personal Voyager

21:00

Il 2021 decolla con nuove dinamiche che andranno a incidere sulla distribuzione turistica: a evidenziarne alcune è una recente indagine condotta da Lab Travel Group presso un campione rappresentativo dei suoi 120 Personal Voyager, i consulenti di viaggio della rete Euphemia.

Fra i trend emergenti, azzeramento del rischio di impresa, smart working e product-sharing.

La ricerca condotta dall'agenzia m&cs intende analizzare il panorama e il futuro della distribuzione: Euphemia, oltre a rappresentare un modello distributivo innovativo rispetto all’agenzia di viaggi tradizionale, è l’unico network di consulenti rivolto esclusivamente a professionisti di lunga esperienza, nella maggior parte dei casi ex titolari di agenzia.

Dalla ricerca è emerso che il principale nemico dell’agenzia di viaggi tradizionale sono gli oneri burocratici e amministrativi che, oltre ad assorbire tempo, accrescono il rischio di impresa. Risulta quindi importante per i consulenti il supporto professionale e qualificato del back-office di Euphemia.



Luca Andreini, Personal Voyager di Firenze ed ex titolare di Granducato Viaggi, in Euphemia da tre anni, spiega: “Ho trascorso troppo tempo con commercialisti e direttori di banca, trascurando a volte i clienti. Adesso ho a disposizione un ufficio in co-working e lavoro solo su appuntamento: ho ricontattato tutti i miei clienti della Granducato Viaggi perché ho finalmente il tempo necessario per seguirli e realizzare i loro progetti di viaggi nel modo migliore”.



Nell’epoca dello smart working e del delivery, l’ufficio su strada con orari fissi può diventare un limite, oltre che un costo fisso, come sottolineano Eliana Pasini e Alice Sega, Personal Voyager dal 2019 dopo 18 anni di lavoro come banconiste all’interno di agenzie del Veronese.



Ultimo, ma non meno rilevante trend, è il product-sharing, specialmente in un contesto di turismo di prossimità che richiede una conoscenza molto elevata del territorio e delle sue peculiarità. Barbara Bassi dal 1989 alla guida di B&B Viaggi, agenzia milanese affiliata a Gattinoni e in Euphemia da qualche settimana, spiega: “Trovo rassicurante la gestione famigliare di Lab Travel Group, a garanzia di un approccio orientato alla massimizzazione dei risultati e alla continuità”.



“Abbiamo un turnover bassissimo – dichiara Ezio Barroero, presidente di Lab Travel Group -; dei 18 agenti con i quali è stata fondata Euphemia, 16 sono ancora con noi. Guardiamo al futuro con fiducia e puntiamo a sviluppare la rete, restando tuttavia nell’ambito di una crescita che deve essere ragionata e sostenibile. Stiamo inoltre lavorando sul fronte assicurativo, per rendere più tutelato il nostro Personal Voyager”.