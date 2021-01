08:03

È arrivato il giorno in cui il turismo scende di nuovo in piazza. È Maavi, l’associazione di categoria delle agenzie di viaggi, che oggi alle 11 riporterà in piazza del Popolo a Roma gli agenti ma non solo, uniti per difendere la dignità di chi lavora nel comparto.

Enrica Montanucci, la presidente, chiama quello di oggi il D-Day, inteso come giorno della Dignità: il turismo della filiera, fra agenti di viaggi, tour operator, commerciali, rappresentanti si sente abbandonato e senza prospettive per il prossimo futuro.



Gli aiuti sono pochi e ben pochi sono arrivati. I primi fondi stanno arrivando sui conti correnti di adv e operatori, ma si tratta della prima tranche di finanziamenti (e non sono chiaramente sufficienti).



La strada si mostra ancora in salita, e gli imprenditori stanno avendo non poche difficoltà a garantire la sopravvivenza delle loro aziende.



Secondo gli organizzatori della manifestazione, le adesioni sono moltissime, da ogni parte d’Italia, e l’appello di Maavi al turismo organizzato è quello di presentarsi in piazza compatto e unito, per far parlare i numeri e dare un segnale forte del disagio del comparto a chi sta dentro il Palazzo.