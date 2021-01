di Amina D'Addario

11:45

È arrivato il giorno in cui il turismo scende di nuovo in piazza. È Maavi, l’associazione di categoria delle agenzie di viaggi, che oggi porta in piazza del Popolo a Roma gli agenti ma non solo, uniti per difendere la dignità di chi lavora nel comparto. Un evento che TTG Italia racconta in diretta web su questa agenzia di stampa.

Enrica Montanucci, la presidente, chiama quello di oggi il D-Day, inteso come giorno della Dignità: il turismo della filiera, fra agenti di viaggi, tour operator, commerciali, rappresentanti si sente abbandonato e senza prospettive per il prossimo futuro.



La diretta



11.39: I manifestanti si sono radunati in piazza del Popolo. Tutti a protestare e chiedere aiuti perché i primi fondi stanno arrivando sui conti correnti di adv e operatori, ma si tratta della prima tranche di finanziamenti (e non sono chiaramente sufficienti).



11.45: "Nonostante le altre associazioni ci remino contro, siamo una realtà da prendere in considerazione". Enrica Montanucci, la pasionaria del turismo, apre così il suo intevento a piazza del Popolo nel giorno in cui il comitato da lei guidato, Maavi, ha portato a Roma centinaia di agenti di viaggi.



11.52: "Invece che farci la guerra dobbiamo andare avanti insieme. Solo nell'unione c'è la forza", ha poi aggiunto.



12.01: Una manifestazione, la quarta organizzata da Maavi, che oggi ruota attorno alla parola dignità, richiamata sulle pettorine bianche di tanti dettaglianti. “Perché - dice la presidente - si chiama D-Day? Perché dopo la bassa considerazione che abbiamo avuto in questi mesi, è impensabile non chiedere rispetto".



12.04: E Montanucci ha poi incalzato: "Sono mesi che siamo in una zona rossa perenne e nessuno si rende conto che questo settore sta morendo”.