Adriano Apicella, Welcome Travel:

di Amina D'Addario

08:15

Tante agenzie ancora escluse dai ristori a fondo perduto. Troppe secondo l'ad di Welcome Travel Adriano Apicella.

"Su 7mila agenzie che hanno fatto richiesta del contributo a fondo perduto, ce ne sono circa 3mila che non lo hanno ancora ricevuto per problemi relativi alla verifica della regolarità del Durc. Ecco perché chiediamo al Mibact di verificare nuovamente tutti i Durc e fare in modo che anche le altre agenzie possano essere ristorate".

Troppa incertezza

Ma oltre alle difficoltà nell'assegnazione dei contributi secondo il manager è anche l'incertezza sulle prossime misure a logorare una distribuzione fiaccata da tanti mesi di stop. "Tutti gli strumenti finora varati hanno riguardato i primi sei mesi del 2020, ma da agosto a dicembre le agenzie non hanno prodotto fatturato e sarà così anche nei prossimi mesi. Nella Finanziaria, è vero, c'è stata l'estensione del credito di imposta sugli affitti fino al 30 aprile, ma bisogna ora capire se arriveranno nuove misure e se, come stiamo chiedendo, ci sarà la possibilità di risolvere la disparità di trattamento tra l'attività di organizzazione svolta dall'agenzia e quella di intermediazione".



Ripresa lenta

Tanto più ora che nessuno si aspetta una ripresa immediata delle vendite. "Probabilmente resterà tutto bloccato fino ad aprile e, dunque, possiamo solo sperare di lavorare sul prenotato della stagione estiva". Sapendo comunque che la prossima summer potrebbe riproporre dinamiche già viste. "Le uniche certezze saranno l'Italia e probabilmente, grazie alle procedure che hanno funzionato, il prodotto crociere. Ma ad oggi non sappiamo se si potranno attivare destinazioni importanti come Spagna, Grecia ed Egitto".



Lungo raggio

Ancora lontana, poi, la possibilità di raggiungere Paesi lungo raggio. "Le associazioni chiedono l'apertura di corridoi, ma l'autorizzazione per l'applicazione di una procedura chiara, che possa riguardare magari gli spostamenti per motivi turistici negli Stati Uniti, ancora non c'è".