08:49

Adesso si attende soltanto il riscontro pratico, ma un primo risultato la manifestazione di ieri organizzata da Maavi a Roma sembra averla già ottenuto: i soldi arriveranno anche alle agenzie di viaggi che sinora non li hanno ancora ricevuti.

Dopo la manifestazione in piazza del Popolo, a cui hanno partecipato agenti di viaggi in primis, ma anche tour operator e altri attori della filiera turistica, la presidente di Maavi Enrica Montanucci ha avuto un faccia a faccia con il sottosegretario Lorenza Bonaccorsi. Un meeting voluto per potere portare al cuore del ministero le istanze del settore e in particolare della distribuzione organizzata, ormai in ginocchio.



Il risultato

E dalla Bonaccorsi sono arrivate parole rassicuranti, come ha poi riferito la stessa Montanucci: i contributi a fondo perduto bloccati per le irregolarità del Durc saranno "gestiti, risolti e pagati" in tempi "brevissimi".



"Mi hanno garantito che i soldi sono disponibili – ha poi spiegato la presidente ai manifestanti rimasti -. E che in queste ore partiranno 2.700 Pec". Destinatarie, quelle agenzie che, anche per piccole irregolarità del Durc non hanno potuto accedere ai fondi.