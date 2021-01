10:58

"Sono ancora molte le agenzie di viaggi che non hanno ricevuto alcun sostegno". A ribadirlo è Roberto Gondoli, amministratore delegato PartnerSolution.

Tra i motivi di questo ritardo, spiega, “la rigidità della normativa per l’erogazione dei fondi, che non ha tenuto conto in alcun modo della diversa composizione dei ricavi”.



Il servizio di emergenza

Per venire incontro alle esigenze dei player di settore il Gruppo Exacta-PartnerSolution ha attivato recentemente un servizio di emergenza per le adv associate a Fto a condizioni agevolate, in modo da poterle assistere in tempi rapidi nella verifica e nella regolarizzazione delle domande di rimborso.



Intanto si apre positivamente l’anno nuovo per le imprese turistiche assistite da Exacta nell’ambito degli adempimenti contabili e fiscali. “Dati alla mano – sottolinea Daniele D’Amato, amministratore unico Exacta - dal 29 dicembre ad oggi il 94% delle imprese da noi assistite ha percepito i contributi MiBact previsti dal dl del maggio scorso, a fronte di un dato nazionale poco superiore al 50%, in base a quanto riportano le principali associazioni di categoria”.



Una boccata di ossigeno per il comparto produttivo che più di ogni altro ha visto crollare i propri ricavi durante la pandemia, “con perdite di fatturato medio pari al 90%”.

“Un primo passo per garantire la sopravvivenza di un settore strategico – conclude Gondoli -, ma non basta ancora”.