Fiavet Piemonte con le guide di Gia per il rilancio del turismo di prossimità

11:25

Fiavet Piemonte continua nella realizzazione del progetto che vuole spingere sul turismo di prossimità: dopo le giornate per gli agenti a Ivrea e Chieri, si è svolto l’eductour dedicato alle guide professionali dell’ Associazione guide interpreti accompagnatori turistici Piemonte.

“Prepariamo il rilancio sul mercato di prossimità - spiega Gabriella Aires, presidente di Fiavet Piemonte - per una domanda che si annuncia significativa, malgrado tutto. Mi pare il momento giusto per aggiungere informazioni alla competenza delle nostre guide: a Chieri hanno potuto approfondire alcuni temi di richiamo nella ricca offerta della città, che a 20 minuti da Torino potrà essere un’ottima meta”.



Ne sono convinti anche al Comune di Chieri, che ha collaborato concretamente all’operazione insieme ad Ascom Chieri e alle associazioni culturali della città.

“Spero che questo aiuterà anche a favorire la collaborazione in filiera – aggiunge Aires – tra guide e associazioni culturali: la guida professionale può utilizzare il contributo non profit delle associazioni, che con i loro volontari possono ad esempio aprire ai gruppi luoghi e edifici di pregio, o mettere in moto certi impianti complessi del museo del Tessile di Chieri. In filiera ognuno ha il proprio ruolo, necessario per arricchire ogni esperienza di scoperta e di viaggio. A vantaggio di tutti”.



Ad accogliere le guide il sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero, insieme agli assessori Antonella Giordano e Luciano Paciello e al presidente di Ascom Chieri Monica Bucolo.