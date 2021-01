Abu Dhabi Specialist a quota 800 iscritti

di Adriano Lovera

Ha raggiunto già 800 iscritti Abu Dhabi Specialist, il programma di formazione per agenti messo in campo sui mercati internazionali dal Dipartimento Turismo e cultura emiratino, lanciato la scorsa estate.

“Abbiamo avuto un ottimo riscontro. Metà di questi hanno concluso il corso, diventando specialist. Per chi completa il programma entro il 31 gennaio, ci sono ancora disponibili 200 voucher, offerti dal nostro ente, mentre l’obiettivo per il 2021 è raggiungere i 1.200 iscritti” ha detto il country manager per l’Italia, Dora Paradies.



“Al di là del corso, l’aspetto importante è aver creato una community di operatori che credono nella destinazione, forte per la sua varietà. Da ottobre ad aprile è un ottimo mare d’inverno, è ideale per coppie, famiglie, crocieristi e per i turisti attivi in cerca di cultura. Tanti agenti stanno lavorando per mettere a punto un’offerta in vista dell’Expo Dubai 2021 di ottobre e stanno per arrivare aperture di richiamo, come il nuovo Hilton presso il parco tematico Warner Bros World” ha aggiunto Paradies.



Quanto ai voli, continua a essere operativo l’Etihad diretto da Milano e a febbraio è prevista l’aggiunta della partenza da Roma.