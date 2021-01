Geo: al via la formazione online con la Network Academy - Digital edition

12:09

In epoca di restrizioni, anche la formazione si adegua. Geo Travel Network ha dunque annunciato il nuovo programma per gli incontri con le agenzie, ovviamente in versione digitale.

Un impegno che prosegue sin dall’inizio dell’emergenza: dallo scorso marzo, sottolinea la rete di distribuzione in una nota, le adv del network hanno partecipato a 140 webinar con temi che hanno spaziato dall’ambito legale alle assicurazioni, fino ai protocolli di sicurezza e ovviamente al prodotto.



Il programma per il 2021, la Network Academy - Digital Edition, prevede 15 appuntamenti webinar, “nel corso dei quali - si legge nella nota - verranno forniti alle agenzie nozioni e strumenti pratici, ‘pronti all’uso’​ su temi oggi attuali e importanti, quali: customer care e cura del cliente (pre/durante/post vendita)​, social media marketing, copywriting e scrittura efficace di destinazione/struttura​, comunicazione empatica con il cliente, public speaking e nuovi approcci alla vendita”.



Andrea Cerri, Responsabile Rete Consulenti Geo, precisa: “È necessario guardare avanti, mettendo in discussione molto di quanto credevamo di saper fare. A questo scopo, in sinergia con gli uffici marketing e commerciale, abbiamo ideato e programmato, per i nostri agenti di viaggio, un percorso di formazione fresco e coinvolgente, sia nel format che nello sviluppo degli argomenti trattati. Due mesi dedicati al mondo digitale, per apprendere come sfruttare nuovi canali di vendita per ampliare la clientela e prepararsi alla prossima estate​”.



Monica Incerti, It & digital project owner geo, aggiunge: “L’iter formativo completa e arricchisce la nuova offerta digitale che abbiamo lanciato lo scorso ottobre, fornendo utili strumenti che le agenzie potranno utilizzare per lo sviluppo del loro business, nella gestione del loro nuovo sito web e sui canali social, nello specifico sulle pagine Facebook ed Instagram”.



Il progetto vede come sponsor tre enti del Turismo (Aruba, Dubai e Spagna), che prenderanno parte agli eventi. Sono previsti anche due incontri dedicati al Gruppo Alpitour e a Costa Crociere.