08:35

Il turismo si ferma, i regolamenti no. Anche se il 2021 inizia sull’onda delle incertezze per quanto riguarda i viaggi, non sono poche le nuove norme che regoleranno la vita del settore travel nei prossimi mesi.

Pubblicità

Il primo capitolo dovrebbe riguardare i ristori. Purtroppo la voce rimane attualmente vuota (al netto di eventuali interventi in previsione), dal momento che per i dettaglianti del comparto non sono stati previsti interventi in questo senso. Una scelta che non ha mancato di scatenare una dura reazione da parte del popolo delle agenzie, che si vede di fatto impossibilitato a lavorare: anche la stagione invernale è saltata in blocco e ora non resta che sperare in interventi che sblocchino la situazione almeno per l’estate.



Agenzie, tour operator e guide turistiche hanno potuto contare unicamente su quanto previsto dal Decreto Rilancio. Anche se arrivano da quasi 12 mesi di lockdown ‘di fatto’, dal momento che il settore del turismo organizzato è stato indubbiamente uno dei più penalizzati e l’unico a… (continua sulla digital edition)