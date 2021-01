08:04

Tailor made, personalizzazione, lusso, fughe brevi, relax. Cinque parole chiave da tenere in considerazione per quando la pandemia allenterà la sua morsa e nel mondo si potrà ricominciare a viaggiare con una certa sicurezza.

Sono queste le probabili tendenze che guideranno le scelte dei viaggiatori dopo il lungo stop agli spostamenti per leisure. L’analisi, effettuata da Forbes e riportata da Il Messaggero, parte dal presupposto che dopo quanto accaduto i viaggiatori vadano alla ricerca di qualcosa di esclusivo, da ricordare, per chiudere la porta a un recente passato assolutamente da mettere nel dimenticatoio.



I punti chiave

Ecco allora che le probabili richieste che verranno fatte nel momento della creazione del viaggio (nel quale gli agenti potranno avere un ruolo determinante) saranno in primis la costruzione su misura con l’aggiunta di servizi turistici personalizzati, preferibilmente all’insegna dell’originalità e del contatto con la natura.



Lusso

La forzata rinuncia alle vacanze per un anno spingeranno poi a mettere mano al portafogli e concedersi più facilmente qualcosa nel segno del lusso, anche a costo di fare una pausa più breve: l’importante è che sia qualcosa da ricordare, come detto. Infine il relax dovrà essere la parola d’ordine per smaltire ansia e stress accumulati negli ultimi mesi.