Nuove adv: apre Ciels du Monde per tour in aereo privato

09:16

Come una crociera ma in aereo: a Parigi ha debuttato Ciels du Monde, nuova adv specializzata nel prodotto che meno ci si aspetterebbe in piena pandemia sanitaria, ovvero i tour in giro per il mondo. Con una particolarità: sono tutti a bordo di un aereo privato.

I quattro soci che si sono lanciati nell'impresa, racconta Tourmag, non sono neofiti: a lungo, infatti, hanno appaltato questo servizio ad altri t.o. per l'aspetto logistico, decidendo di mettersi in proprio in un momento tutt'altro che facile per il turismo.



È nata così Ciels du Monde, già online con il proprio sito e una proposta di tour dell'Asia per l'autunno 2021 e in Sud America nel 2022, oltre al tour mondiale in partenza il prossimo 6 novembre. I passeggeri viaggeranno a bordo di un A321Neo dotato di 74 posti in business class, con escursioni a terra suddivisi in piccoli gruppi e una serie di eventi, spettacoli e cene private in location d'impatto. O. D.