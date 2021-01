Gli agenti di viaggi protagonisti dei webinar Fto

11:51

Valorizzare il know-how professionale degli agenti di viaggi, rendendoli protagonisti dei percorsi formativi della Federazione. Questo l’obiettivo di ‘Diventa docente di turismo con Fto’, il progetto lanciato dalla Federazione Turismo Organizzato.

Inviando il proprio curriculum vitae e una proposta di docenza a altuofianco@ftoitalia.it, gli adv possono candidarsi per diventare trainer della Travel Academy di Fto e facilitare corsi formativi su un argomento concordato con l’associazione. Un’occasione, spiega la Federazione in una nota, “per valorizzare la propria esperienza professionale, condividere il proprio sapere e trasferire ad altri le proprie conoscenze diventando parte attiva di uno scambio di contenuti di valore”.



Per venire incontro alle difficoltà del momento le docenze saranno remunerate anche grazie ai finanziamenti messi a disposizione dal fondo For.te.



“In Fto ci siamo resi conto che potevamo arricchire i percorsi formativi che oggi offriamo agli associati attingendo al know how ‘interno’. Le agenzie in questi mesi hanno svolto corsi e webinar per migliorare le proprie competenze con continuità e dedizione, ma - spiega Gabriele Milani, direttore nazionale di Fto – siamo certi che per aggiungere ancora valore e moltiplicare i vantaggi del knowledge sharing sia utile e indispensabile attingere dal nostro mondo della distribuzione, cercando docenti direttamente tra gli agenti di viaggi”.



L’idea, continua Milani, nasce anche “per fornire un supporto concreto a quelle realtà che hanno visto totalmente azzerati i propri guadagni”