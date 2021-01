Slovenia, riparte la formazione online per le agenzie italiane

09:16

Wellness, outdoor, cultura e gastronomia al centro dei primi due appuntamenti formativi del 2021 organizzati dall’Ente Sloveno per il Turismo per il trade italiano.

Gli incontri formativi online si svolgeranno rispettivamente mercoledì 27 gennaio e giovedì 4 febbraio.



Mercoledì 24 febbraio si terrà inoltre l’appuntamento in lingua italiana della seconda edizione del roadshow digitale europeo per le agenzie.



Oltre 20 aziende slovene dei settori del wellness e dell’outdoor presenteranno la loro offerta al mercato italiano, promuovendo la destinazione come meta ideale per una vera vacanza rigenerante post lockdown. Ad aprire i lavori sarà il rappresentante dell’Ente in Italia, Aljoša Ota. “Negli ultimi anni la Slovenia ha investito molto sulla sostenibilità ambientale, con programmi mirati, con una serie di prodotti turistici nuovi. Ora – spiega in una nota - è il momento di dare risalto a questi prodotti, ideali per il turista italiano. Durante i nostri webinar intendiamo presentare le novità dei segmenti wellness, outdoor, cultura e gastronomia, con il fine di posizionare la Slovenia quale meta ideale per le prossime vacanze attive ma anche culturali, di relax e in famiglia”.