Les Collectionneurs, 15 new entry in Italia: ecco la nuova guida

12:31

Les Collectionneurs, la community di ristoratori, albergatori e viaggiatori upper level nata da Alain Ducasse lancia la nuova edizione della ormai iconica ‘guida arancio’ che riunisce 585 esperienze di viaggio e gastronomiche in 15 Paesi, dalla Francia all’Italia, dal Portogallo alla Germania fino al Marocco.

Debuttano 47 ristoratori e albergatori che sono entrati a far parte della community di Les Collectionneurs: fra questi 15 italiani, 8 ristoranti e 7 alberghi, che portano gli indirizzi tricolore della guida a 74 esperienze fra food e ospitalità.



Fra le new entry italiane, l’Ausonia Hungaria al Lido di Venezia, dall’inconfondibile facciata liberty, lo Sport Hotel Alpina a Madesimo, una classica baita alpina, Villa Abbondanzi Resort a Faenza (nella foto), dimora storica di charme, l’Albergo Villa Marta, un’ottocentesca dimora di caccia nella campagna di Lucca, e sempre a Lucca Villa Sardi, una tipica casa gentilizia di campagna del Quattrocento. E ancora a Roma il Relais Giulia, un palazzo rinascimentale del XVI secolo e a Catania il Palazzo Marletta Luxury House, un’elegante residenza che racchiude tutta l’essenza del Barocco catanese.



Per quanto riguarda la ristorazione, sono 8 i nuovi ingressi : El Molin a Cavalese, il Ristorante Il Buco a Sorrento, La Limonaia a Torino, il Peter Brunel Ristorante Gourmet ad Arco in Trentino, l’Andree a La Spezia, il Ristorante L’Arcade a Porto San Giorgio, il Glass Hostaria a Roma, e il Oasis Sapori Antichi in Irpinia.