Comparto neve: 20 milioni di ristori in Piemonte

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato la delibera per lo stanziamento di circa 20 milioni di euro di contributi a fondo perduto al comparto neve e turismo montano, attingendo a risorse del decreto Ristori nazionale. Nella delibera, come si legge su Hotelmag, non vengono identificati puntualmente i beneficiari delle risorse, ma si individuano una cornice di codici Ateco generali che saranno approfonditi in Commissione per stabilire l’ammontare dei bonus spettanti a ciascuna categoria, in considerazione anche di quelli che saranno i ristori concessi dal Governo. Sarà quindi ancora possibile aggiungere altre categorie, purché attinenti ai settori interessati.

“Possiamo procedere a ristorare le attività particolarmente colpite dal lockdown nel periodo natalizio – ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio -: è il caso dei maestri di sci, a cui erogheremo un bonus di 2mila euro. Tra i destinatari figureranno anche le attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, i ristoranti e le attività di ristorazione mobile, le agenzie di viaggi e i tour operator, le attività ricreative e di trasporto turistico”.



Ma saranno interessate anche altre categorie: i gestori di impianti di risalita o fondo che garantiscono l’eventuale riapertura degli impianti qualora possibile; gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di abbigliamento; le attività di noleggio e leasing di articoli sportivi e per il tempo libero; i club sportivi iscritti alla Fisi; i negozi all’interno dei centri commerciali soggetti a chiusura.