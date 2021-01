N26 e Allianz estendono la copertura assicurativa sui viaggi

di Oriana Davini

Una nuova estensione assicurativa studiata per chi ha la necessità di viaggiare anche durante la pandemia Covid-19: è la novità messa in campo da Allianz Assistance e dalla banca digitale N26.

Dal 19 gennaio tutte le trasferte prenotate con una carta N26 You, N26 Business You, N26 Metal e N26 Business Metal prevedono la copertura per cancellazione o interruzione del viaggio in caso di malattia, infortunio, patologia medica o malattia pandemica come il Covid-19, oltre che nel caso in cui venga rifiutato l'imbarco e scatti la quarantena obbligatoria.



Coperti anche ricovero d'urgenza e cure mediche in caso di sviluppo di malattia. "Il 43% degli italiani è stato costretto ad annullare un viaggio precedentemente programmato a causa del Covid-19 e ha dovuto pagare di tasca propria l'imprevisto cambiamento - spiega Andrea Isola, general manager Italy e Southwest Europe di N26 -. Per questo motivo, abbiamo lavorato per integrare rapidamente questa estensione".