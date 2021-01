Turismo e digitale: i trend nello studio del PoliMi

12:25

L'annus horribilis del turismo ha prodotto perdite rilevanti per il settore, ma, nel contempo, ha evidenziato una crescita del peso del canale di prenotazione diretto, soprattutto in digitale. È quanto emerge dall'Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo della School of Management del Politecnico di Milano, che ha indagato quali siano stati i trend rilevanti per il comparto del turismo in Italia nel 2020.

Un contesto che registra un drammatico calo del 60%, pari a 6,2 miliardi di euro di transato, rispetto all'anno precedente, del mercato del digital travel, così come anticipato da Eleonora Lorenzini, direttrice dell'Osservatorio, intervenendo alla presentazione della nuova piattaforma di Google, Hotel Insights.



Strumenti digitali preziosi

"La pandemia, con i forti cambiamenti che ha prodotto, ha accresciuto la necessità, da parte degli operatori del turismo, di rimanere costantemente aggiornati su esigenze e comportamenti della domanda e dei competitor - ha detto Lorenzini -. Per questo risultano preziosi quegli strumenti che permettono l'accesso alle informazioni e stimolano i gestori delle strutture ricettive a dotarsi di competenze per un utilizzo sempre più strategico dei dati". Lo stesso Osservatorio ha in programma, il 27 gennaio, l'evento digitale 'Il Travel nel 2021: che cosa ci aspetta?'. S. P.