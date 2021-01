Il turismo si prepara a ripartire: alleanza Agenzia per Amica-VeryNet

11:45

Agenzia per Amica annuncia un’alleanza con VeryNet. La partnership creerà un polo da circa 300 punti vendita e viene lanciata in previsione della ripartenza del mercato turistico. Il progetto è volto a creare sinergie tra i due gruppi, partendo proprio dai segmenti che saranno i primi a ripartire: il turismo di prossimità e le crociere.

Agenzia per Amica conta attualmente 200 agenzie di viaggi del Sud Italia, mentre VeryNet ha in forze circa 100 punti vendita, principalmente nell’Italia centro-meridionale.



La sinergia, spiega il general manager di Agenzia per Amica, Achille Lauro, “tende ad aumentare la massa critica di agenzie che condividono progetto e visione del mercato, in un quadro di strategie volte a rendere più efficienti i rapporti con gli operatori turistici, a condividere nuove tipologie di prodotto turistico, nuove piattaforme di vendita e assistenza nel segmento b2b2c e nuove metodologie di relazione verso i clienti finali”. Quest’ultimo, in particolare, rappresenta un punto cruciale dal momento che le abitudini di prenotazione e le aspettative sono state notevolmente modificate dalla pandemia.



“Abbiamo già studiato una serie di iniziative in grado di sostenere il comparto nella fase di ripartenza” aggiunge Maurizio Bosia, presidente di VeryNet. I primi progetti saranno annunciati nei prossimi giorni.