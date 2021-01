Contributi del fondo t.o. e agenzie: l'aggiornamento sulla situazione

09:35

Le associazioni di categoria Aidit Federturismo Confindustria, Assoviaggi Confesercenti, Astoi Confindustria Viaggi, Fiavet e Fto-Federazione Turismo Organizzato Confcommercio, in merito all’erogazione dei contributi del fondo tour operator e agenzie di viaggi, hanno appreso che nei giorni scorsi il Ministero ha sbloccato le posizioni in sospeso.

Le associazioni segnalano inoltre che per le mille521 aziende con posizione ‘liquidabile’ l'attività di predisposizione delle distinte di pagamento è già in corso e gli importi verranno accreditati alle imprese, al più tardi, entro il termine della prossima settimana. Le mille273 aziende che viceversa necessitano di un aggiornamento della propria posizione contributiva, dovranno attivare, entro le prossime due settimane, la richiesta di attivazione certificato sul sistema Durc online dell'Inps per consentire, in caso di nuovo riscontro di regolarità, il pagamento dei relativi contributi.



Le cinque associazioni del turismo organizzato hanno inoltre richiesto di procedere, non appena le condizioni politiche lo permetteranno, con un nuovo decreto ministeriale contenente la revisione dei criteri di assegnazione dei contributi per valutare più correttamente il mix sul fatturato di intermediazione e organizzazione e per ristorare anche le imprese nate nel 2019/2020 che sono state escluse dall’erogazione dei contributi, superando anche la logica dei codici Ateco per tener conto di coloro che operano con schemi alternativi, come ad esempio le associazioni in partecipazione.



Sempre con riguardo all’erogazione del primo stanziamento a fondo perduto, è stata evidenziata la necessità di velocizzare l’iter della richiesta di autorizzazione alla Commissione europea per lo sblocco della seconda tranche di contributi per le 77 aziende aventi diritto a ristori maggiori di 800mila euro.