Un Trade coordinator e un ciclo di webinar, così Malta investe sulle agenzie

di Amina D'Addario

08:47

Un calendario di webinar e un nuovo ruolo, quello del Trade marketing coordinator, da oggi ricoperto da Maya Francione, da sei anni nello staff del Malta Tourism Authority e già punto di riferimento di agenzie e tour operator italiani. Sono queste le principali novità della strategia trade oriented illustrata dalll'ente del turismo maltese nel corso di una conferenza stampa virtuale.

"La nomina di Maya - ha sottolineato la direttrice per l'Italia Ester Tamasi - non è solo il riconoscimento della sua capacità di evolvere progetti di formazione e strategie di marketing anche in un momento così particolare, ma è anche la prova che la destinazione punta a valorizzare il capitale umano e il ruolo strategico del trade".



Alla novità si aggiungono poi gli 'Incontri con l'Esperto', un ciclo di 16 appuntamenti live che, come ha spiegato Tamasi, "attraverso un calendario in linea con le esigenze del mercato e il confronto con l'espertise del territorio consentirà alle agenzie di essere aggiornate sui trend più appetibili".