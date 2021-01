di Oriana Davini

08:02

Facile oggi parlare di dinamismo, flessibilità e velocità di reazione. Ma per Stefano Bianco (nella foto), fondatore 25 anni fa dell'agenzia Mister White Travel a Napoli, lo è da tempi non sospetti: "Il termine agente di viaggi mi è sempre sembrato anacronistico per descrivere il nostro lavoro: il dinamismo fa parte del mio dna, fin da quando per primo ho proposto alla storica Valtur di spezzare le settimane di soggiorno e vendere le formule weekend".

Un'attitudine al cambiamento e al saper intercettare i nuovi bisogni del mercato che nel 2020, con l'inaspettata pandemia a bloccare il mondo, si è rivelata ancora più preziosa.



La branca incoming

Già prima del Covid, Mister White Travel aveva creato Napoli Official Tour, ovvero la branca incoming: "Ho presentato un progetto al Comune di Napoli per sviluppare il turismo in Campania, con tour originali e inediti".



Allo scoppio dell'emergenza le frontiere si chiudono e al termine del primo lockdown l'estate vede protagonista il turismo nazionale: Bianco, che con la sua agenzia fa parte di Welcome Travel Network, aderisce a Welcome to Italy, la piattaforma creata per dare prodotto e strumenti di vendita alle adv della rete specializzate nell'incoming, diventandone il regional manager per la Campania.



"Ho iniziato a studiare il back-end di Welcome To Italy, che parte dall'esperienza per arrivare al soggiorno attraverso un percorso dinamico, e a cercare nuovi local capaci di esprimere l'autenticità del territorio campano e fornire esperienze introvabili altrove".



Arrivano tour di Pompei con escursioni sul Vesuvio, visite alla mungitura delle mucche a Paestum e poi la new entry, l'itinerario "Napoli e cinema, un viaggio lungo un secolo" sulle orme di Julia Roberts in "Mangia, prega, ama", a Procida Capitale italiana della cultura 2022 con "Il Postino di Neruda", a Capri con Brigitte Bardot e di nuovo a Napoli con Sofia Loren e Totò.



E arrivano anche i clienti: da luglio a ottobre "abbiamo venduto tour non solo agli italiani ma anche a tedeschi, inglesi e francesi: un risultato ottenuto grazie alla proposta di percorsi diversi dal solito, introvabili ma fortemente legati al territorio, cioè il lavoro che tutti noi adv dovremmo fare".



L'agenzia nel 2021

In attesa della ripartenza dei viaggi e soprattutto del ritorno dei nordamericani, target dalla forte capacità di spesa al quale punta Bianco nel 2022, la Mister White Travel, che l'anno scorso ha registrato comunque un calo di fatturato del 70%, è al lavoro per costruire un'agenzia al passo con i tempi.



"L'adv oggi deve essere light, dinamica, digitalizzata, capace di presidiare mercati diversi e quindi spaziare tra incoming e outgoing, dall'Italia al medio raggio, definendo bene i ruoli dei collaboratori".



La prossima sfida? "I voucher: dobbiamo tutti impegnarci per trasformarli in pratiche".