Adv Unite chiama a raccolta gli agenti: manifestazione a Napoli il 1 febbraio

11:49

“Il turismo non molla”: con questo slogan Adv Unite ha indetto una manifestazione di tutta la filiera del comparto turistico. L’appuntamento è per il 1 febbraio a Napoli, alle 10.

L’associazione intende chiamare a raccolta non solo agenti di viaggi ma anche albergatori, guide turistiche, Ncc, società marittime, ristoranti, bar, wedding planner e chiunque lavori all’interno del settore del turismo.



Secondo la nota inviata da Adv Unite, lo scopo della manifestazione è chiedere lo stato di crisi per il comparto. Nel dettaglio, tra le richieste, ci sono l’erogazione dei fondi promessi, la cassa integrazione, un anno bianco fiscale, incentivi per la ripartenza.