Tripadvisor lancia i tour virtuali per Amazon Alexa

08:47

Un tour a portata di assistente virtuale. Tripadvisor cerca nuove strade lanciando il primo itinerario ‘vocale’ per dispositivi Amazon Alexa.

Come riporta phocuswire.com, l’itinerario riguarderà Abu Dhabi e sarà disponibile solo nel Regno Unito. Gli utenti potranno chiedere al dispositivo di ‘esplorare Abu Dhabi’: a questo punto partirà un viaggio in formato audio attraverso il Paese.



Gli utenti potranno scegliere il proprio tour e al termine Alexa, che ricorderà le scelte, proporrà opzioni differenti.



L’iniziativa fa parte di una campagna più ampia di Abu Dhabi per la promozione della destinazione.