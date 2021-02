08:04

Iberia tende una mano alle agenzie di viaggi. E lo fa su uno dei temi più caldi del momento, ovvero quello dei rimborsi. La compagnia ha annunciato infatti una nuova policy: dopo aver aperto a tutti i rimborsi via Gds, consentirà alle agenzie di viaggi di gestire in autonomia, sempre tramite Global Distribution System, i rimborsi dei biglietti completi anche nel caso in cui il ticket contenga voli operati da altre compagnie (sia che si tratti di codeshare che di voli in connessione).

La svolta di Iberia

Come riporta preferente.com, questo significa che se un cliente ha acquistato un biglietto che comprende una tratta operata da un vettore del gruppo Iberia e una tratta operata da un vettore che non fa parte del gruppo, l’agenzia potrà gestire il rimborso tramite Gds per l’intero importo.



L’iniziativa è stata accolta con favore dalle agenzie di viaggi, stando a quello che riporta il quotidiano di informazione trade iberico.



Inoltre, per quanto riguarda l’erogazione dei rimborsi, Iberia si è impegnata a corrispondere il 90% degli importi relativi ai voli fino al 31 dicembre tramite un processo automatizzato.