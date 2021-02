Ripartire dal vaccino: l’appello comune di imprese e sindacati

11:18

Tutti insieme per chiedere alle autorità competenti di vaccinare al più presto i lavoratori del turismo, in modo da poter far ripartire il comparto in piena sicurezza. La richiesta è frutto di un accordo tra le associazioni Fiavet, Federalberghi, Fipe, Faita, Assocamping, Assohotel, Assoviaggi, Fiba e Fiepe con i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.

Categoria prioritaria

L’ipotesi è di seguire l’esempio di quanto è già avvenuto e sta avvenendo nel comparto sanitario. Ai lavoratori del settore turismo, spiegano le parti, è necessario riservare particolare attenzione nell’attuazione del piano vaccinale, inserendoli tra le categorie prioritariamente destinatarie della vaccinazione, alla luce dell’esigenza di tutela delle attività che continuano ad assicurare il servizio nonostante l’esposizione al rischio.



La soluzione ideale

La soluzione del vaccino, spiegano associazioni e sindacati, è ideale per un settore così importante per l’economia italiana e potrebbe dare sicurezza a tutti coloro che vogliono spostarsi, consentendo al comparto di guardare oltre i ristori a fondo perduto e di poter incominciare con gli investimenti per il futuro. Per garantire il successo della campagna vaccinale, le parti hanno concordato di attivarsi per promuovere, tra i lavoratori occupati, campagne di informazione e sensibilizzazione finalizzate alla vaccinazione contro il Covid-19.