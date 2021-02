Il booking.com del noleggio barche: arriva charteritaly.it

17:29

Si chiama charteritaly.it e si presenta come il booking.com dedicato esclusivamente alle prenotazioni di barche di ogni tipo. Il motore di ricerca, in grado di comparare modelli, prezzi, dotazioni e caratteristiche delle imbarcazioni, dà modo di prenotare velieri, catamarani, yacht, barche a vela e a motore di ogni dimensione, ma anche di vedere spunti e indicazioni per itinerari.

“Probabilmente nella prossima estate - afferma Claudio Fiorentino, general manager di Charter Italy - si privilegeranno i tour all’aperto in sicurezza, con un gruppo ristretto di persone fidate. È per questo che abbiamo creato una piattaforma funzionale e pratica che vuole offrire ad ogni target di utente la possibilità di scegliere una barca su misura, a seconda delle specifiche esigenze personali. Il tutto seguendo anche un trend che sta prendendo piede proprio in periodo di pandemia: la 'workation', in grado di bilanciare smartworking e tempo libero, ancorati in una splendida rada o davanti a panorami mozzafiato”.



Più di 50 mete nel mondo

Oltre 50 le destinazioni presenti sul portale, tra cui ovviamente anche l’Italia, mentre sono numerose le proposte e i servizi su richiesta, tra cui chef a bordo, modelli ecologici di imbarcazione con pannelli solari e possibilità di portare con sé gli animali.



Per ogni destinazione e tipologia di imbarcazione disponibile sono presenti schede tecniche con i servizi inclusi nella locazione e una breve descrizione dell’area geografica e del porto di partenza. Ogni settimana il sito viene arricchito da articoli di approfondimento su argomenti di attualità del mondo delle vacanze in barca, consigli di viaggio comportamentali e turistici, novità sulle offerte, promozioni e last minute.