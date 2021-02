Euphemia: la rete di filiali si arricchisce di quattro new entry

15:29

Cresce il network di filiali di Euphemia, la rete di consulenti di viaggio in Italia composta esclusivamente da agenti altamente qualificati, ex titolari di agenzia o dipendenti di lunga data, che prendono il nome di Personal Voyager.

I nuovi uffici, punti fisici a disposizione degli agenti di viaggi che hanno scelto il nodello professionale del consulente, si affiancano alla quarantina di uffici già presenti in tutto il Centro-Nord e sono a Brescia, Milano e in altre due località in apertura nelle prossime settimane.



Contratti, piatttaforme e backoffice

“Ci rivolgiamo ad agenti di viaggi di lunga esperienza, abituati ad avere un punto di riferimento fisico nel quale esercitare la propria professione – spiega Ezio Barroero, presidente Lab Travel Group -. Oltre alle filiali, mettiamo a disposizione degli agenti contratti vantaggiosi con i fornitori, piattaforme tecnologiche e un backoffice di 36 professionisti che si occupa di tutte le attività collaterali alla vendita, compresi gli aspetti fiscali e legali”.



Lavoro e rappresentanza

Nella maggior parte dei casi le filiali sono uffici al piano in contesti eleganti e prestigiosi, a disposizione degli agenti per lavorare e come spazio di rappresentanza nel quale incontrare partner e clienti. Circa il 60% dei 120 Personal Voyager - gli agenti di viaggi che compongono la rete Euphemia - le frequenta stabilmente, come un vero e proprio ufficio, mentre il 40% preferisce utilizzarle come base di appoggio, puntando su home e remote working.



“La nostra - sottolinea Barroero - è una crescita misurata e sostenibile perché il primo obiettivo è la qualità del servizio erogato. Il rapporto tra Euphemia e i Personal Voyager è improntato all’insegna della massima flessibilità e della fiducia reciproca: noi diamo loro gli strumenti per lavorare, ma la competenza professionale e il rapporto con i clienti restano saldamente nelle mani degli agenti”.