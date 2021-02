di Remo Vangelista

08:03

Decathlon ci riprova e annuncia di voler avviare una piattaforma dove sarà possibile prenotare la sistemazione alberghiera o appartamento, skipass, lezione di sci e molte altre attività. La piattaforma che si chiamerà Decathlon Experience e partirà in Francia, per poi sbarcare in altri Paesi europei.

Secondo quanto pubblicato da alcune testate francesi, la montagna sarà il primo esperimento di Experience nel campo della distribuzione, per poi espandersi a molte altre attività sportive.



Bisogna ricordare che nel 1993 la stessa azienda transalpina aveva creato il marchio Voyages e avviato l’attività di sei agenzie di viaggio. Esperienza poi chiusa solo dieci anno dopo. Ma questa volta sembra voler ripartire a piccoli passi, senza alcun punto di vendita fisico.