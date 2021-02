Travel Agent Academy: nasce l’accademia di formazione per agenzie e tour operator

10:25

Nasce una startup creata apposta per formare agenti di viaggi, tour operator e consulenti. Si chiama Travel Agent Academy e dietro questo nome ci sono Bruno Bottaro e Nicola Paci, consulenti di viaggio con 20 anni di esperienza nel settore.

Tra le caratteristiche principali del progetto, il fatto che si rivolga non in modo generico a chi lavora nel mondo del turismo, ma nello specifico ad adv e t.o., con l’obiettivo di aggiornare il modo di relazionarsi con il mercato alla luce delle recenti sfide.



Corsi, master e consulenze strategiche: questa l’offerta della startup, che mette a disposizione anche metodologie “inusuali e tecniche spesso sottovalutate dal professionista tradizionale”, come riporta una nota.



Sul sito dedicato sono già disponibili i corsi base ‘Travel Advance’ e ‘Travel Focus’, che possono essere acquistabili direttamente online, così comei master executive in ‘Vendita Turistica’ e in ‘Tour Operating Management’ di più giorni, che prossimamente saranno tenuti in presenza a Pesaro e Foligno. Inoltre, sottolinea il comunicato, la prima consulenza è sempre gratuita. Inoltre l’11 febbraio si terrà un webinar gratuito dal titolo ‘Il turismo operativo’.



“Crediamo che, nel mondo dei viaggi e non solo, la condivisione di specifiche competenze possa essere un vantaggio per tutti - afferma Bruno Bottaro -. E ora più che mai c’è bisogno di preparazione, dedizione, voglia di innovazione. Per ridare al nostro settore la forza e i risultati che la pandemia gli ha sottratto”.



Nicola Paci aggiunge: “La passione che ci guida costantemente verso l’innovazione, ci ha spinti a voler dare vita alle nostre attività di formazione per aprire una nuova prospettiva a chi lavora nell’ambito della vendita di viaggi e vacanze, apprendendo tecniche e strumenti specifici da chi li usa tutti i giorni”.