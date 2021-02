Ota Viaggi, riparte la formazione per le agenzie

11:58

Riparte la formazione di Ota Viaggi. Giovedì 11 febbraio riprenderanno i webinar gratuiti che consentiranno alle agenzie italiane di conoscere le ultime novità di prodotto dell’operatore e i vantaggi della nuova campagna ‘Io prenoto...’.

L’obiettivo degli appuntamenti settimanali, spiega in una nota il t.o., è principalmente quello di “coinvolgere e supportare a pieno le adv nella ripresa delle loro attività, fornendo loro tutti gli strumenti necessari per il successo”.



Un supporto che passa anche da un “gesto forte e rappresentativo. Ota, infatti, ha stabilito di lasciare a disposizione delle adv l’acconto del 10% che i clienti che aderiscono alla campagna ‘Io prenoto...’ devono versare per bloccare la loro prenotazione entro il 1° aprile 2021”.