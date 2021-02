La Malesia per le adv: pronta la nuova piattaforma di e-learning

11:32

La Malesia rafforza il rapporto con la distribuzione italiana investendo in formazione. L’ente del turismo ha infatti appena messo a punto la nuova piattaforma di e-learning in italiano, che consente agli agenti di viaggi che si collegano a https://malaysiait.experttraining.eu/ di procedere passo a passo nelle diverse tappe ricevendo, al termine della verifica del percorso fatto, un certificato di ‘Malaysia Specialist’.

“Nel 2020, subito dopo il primo shock di Covid - racconta Libra Haniff, direttore dell’Ente Turismo Malesia di Parigi e responsabile anche del mercato italiano (nella foto) -, abbiamo avviato un intenso web-training con i nostri tour operator, raggiungendo oltre 2.000 agenti di viaggi. E ora abbiamo finalmente completato la piattaforma di e-learning appositamente per loro”.



Le tappe del percorso formativo

Il percorso formativo studia tutti gli aspetti della Malesia: la diversità della cultura, le città, la foresta pluviale tropicale, le isole e le attrattive naturali del Paese. Un focus particolare è dedicato alle esperienze, grazie al fatto che la Malesia non ha solo località poco affollate e ampi spazi, ma anche un ricco patrimonio culturale, per certi aspetti ancora del tutto sconosciuto.



“L'obiettivo - spiega il direttore - è offrire ampie e pratiche informazioni sui punti forti per la vendita della Malesia.

Ancora una volta abbiamo il pieno supporto dei nostri tour operator italiani e dai maggiori Dmc in Malesia, che servono il 99% dei tour operanti in Italia”.



I nuovi prodotti

I Dmc prosegue Haniff, giocano un ruolo strategico: “Sono pronti con nuove idee, come lo ‘slow’ tourism’ dei city walking tour e dello street food, gli itinerari artistici, quelli all’insegna dello yoga, della meditazione e della Mandala Therapy, e poi ancora le vacanze nei boutique resort e le lezioni di cucina nelle fattorie locali”.



Attenzione speciale viene riservata al lusso accessibile e alle lune di miele, che da anni sono parte fondamentale del business turistico della Malesia.



L'immagine del Paese resta positiva

Rassicurante, continua il direttore, il fatto che i consumatori finali non abbiano abbandonato l’atteggiamento positivo nei confronti del Paese, percepito come sicuro e stabile anche sui social media: “Ecco perché - conclude - nel 2021 manterremo il focus sulla comunicazione con il trade con gli strumenti digitali (webinar, pubblicità, incontri, eventi virtuali) e manterremo una relazione trasparente con i consumatori”.