Digitalizzazione delle imprese, The Data Appeal Company raddoppia gli ordini

15:01

Ordini raddoppiati e una crescita dei ricavi del 60%. Queste le cifre con cui The Data Appeal Company, la scale up nata nel 2019 come evoluzione di Travel Appeal, ha chiuso il 2020, grazie al forte processo di accelerazione della digitalizzazione delle imprese scatenato dalla pandemia.

“I dati lo confermano - dichiara Mirko Lalli, amministratore delegato e fondatore di The Data Appeal Company (nella foto) -: il nuovo riposizionamento della società si è dimostrato un’intuizione sensata e di successo e ci ha permesso di registrare una grande crescita nonostante la difficile congiuntura”.



I nuovi clienti

Numerosi i nuovi clienti, dal settore turistico a quello finanziario, dal comparto pubblico all’assicurativo; tra questi i più importanti istituti bancari italiani. “Il 2020 - ribadisce Lalli - ha visto posizionarsi in cima alla lista dei nostri clienti le principali banche italiane che usano i nostri dati di reputazione per integrare i loro algoritmi di credit scoring, implementando un punto di vista completamente nuovo ed inedito per il settore finanziario”.



Lo scorso anno The Data Appeal Company ha anche sviluppato alcuni indicatori proprietari come il Covid Safety Index, che misura la fiducia delle persone nell’implementazione delle misure anti contagio e come il Fair index, sviluppato in partnership con Onde Alte, che misura la propensione dei brand verso azioni di responsabilità sociale e ne valuta l’impatto.



La società si avvale oggi di un team di 50 persone e monitora 300 milioni di contenuti ogni giorno, in 147 Paesi nel mondo.