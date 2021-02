Land of Fashion: le proposte sui siti di Musement e Tui

10:36

Land of Fashion guarda avanti e stringe un’importante partnership con Musement e Tui.

“Il futuro del mercato turistico ruota anche intorno allo shopping tourism - afferma Federico Fava, chief operation officer di Hubsolute, agenzia che gestisce le attività di sales, marketing e pr per Land of Fashion -, ecco perché abbiamo concentrato i nostri sforzi, passati e recenti, nel prendere accordi con realtà come Musement e Tui, per garantire la presenza di Land of Fashion in pacchetti dedicati non solo allo shopping, ma a tutte quelle eccellenze che i Village racchiudono al loro interno: servizi complementari, eventi, scoperta del territorio”.



La partnership si svilupperà all’insegna del ‘servizio su misura’, un must-have per i viaggiatori sempre più alla ricerca di viaggi tailor made, ricchi anche di suggerimenti e consigli, con un occhio di riguardo allo shopping.

Sui siti di Musement e Tui il viaggiatore potrà scegliere tra Mantova, Franciacorta, Palmanova, Valdichiana o Puglia Village e acquistare un voucher che comprende, a prezzo concorrenziale, una gift card che dà diritto a sconti nei negozi e una colazione o un aperitivo per due persone all’interno del village selezionato.

In caso di cancellazione, fino ad un giorno prima della data prevista di arrivo, entrambe le piattaforme garantiscono il rimborso totale del costo sostenuto.