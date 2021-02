Evolution Travel: 5 destinazioni nel mirino della formazione

13:12

India, Seychelles, Canarie, Zanzibar e Toscana. Sono queste le 5 destinazioni che saranno al centro della formazione targata Evolution Travel. Una serie di cicli gratuiti che saranno tenuti da promotori di tour operato e di riferimento prodotto.

Pubblicità

“La scelta per la prima sessione di appuntamenti – si legge in una nota - è caduta su queste mete in quanto grandi classici della programmazione di Evolution Travel e non particolarmente legate, da un punto di vista della fruizione, a una particolare stagionalità”. L’azienda è già al lavoro per programmare un’altra serie di cicli, sempre seguendo la logica di includere Italia e altre possibilità di viaggio legate al medio e al lungo raggio.



“Da sempre, la preparazione e la conoscenza del mercato dei nostri promotori sono risorse di cui beneficia tutto il nostro network di oltre 700 consulenti di viaggio - commenta Monica Sergiano, responsabile formazione di Evolution Travel -: la condivisione è, infatti, uno dei nostri punti di forza e l’elemento chiave che ci permette di soddisfare i clienti e di interloquire proattivamente con tutta la travel industry. Abbiamo deciso, quindi, di sfruttare questi mesi per radicarla ancora di più offrendo la possibilità di incrementare la conoscenza di differenti destinazioni”.