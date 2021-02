08:01

Qualcuno negli ultimi tempi ha messo in dubbio la validità dei network. Complice di sicuro la crisi legata al Covid19, che ha cancellato troppe certezze di mercato. Su questo punto Franco Gattinoni (nella foto) ha spiegato a TTG Italia la sua posizione, evitando ogni polemica dopo che nelle scorse settimane anche sui social abbiamo letto critiche ad alcuni gruppi distributivi.

“I network oggi servono ancora più dello scorso anno – ha detto il presidente del gruppo –. Però è importante far parte di un buon network per affrontare la crisi al meglio e fare la differenza. Noi per esempio abbiamo investito molto in tecnologia e questo ci permetterà di ripartire con maggiore efficienza e velocità”.



La prossima estate

Guardando alla prossima estate, Gattinoni ha detto che il leisure “ripartirà entro l’estate con un’impennata dell’attività nell’autunno. Riscontriamo molta voglia di viaggiare, ma sarà importante farlo con tranquillità”.



Tempi più lunghi per il business travel che avrà “una ripartenza graduale e speriamo di andare a regime a fine 2022”. (r.v.)