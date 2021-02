Regno Unito, viaggi annullati per Covid: azione legale contro Lastminute.com

13:02

Potrebbe partire a giorni nel Regno Unito un’azione legale contro Lastminute.com per i mancati rimborsi dei viaggi annullati per l’emergenza Covid-19. Secondo la Competition and Markets Authority (il Garante per la concorrenza britannico), la società deve ancora 1 milione di sterline a 2.600 clienti.

Lastminute.com avrà perciò sette giorni di tempo per erogare i rimborsi mancanti o l’Authority porterà la vicenda in tribunale.



“È inaccettabile che migliaia di clienti stiano ancora aspettando il rimborso completo per i pacchetti vacanze, nonostante gli impegni che l’azienda ha preso con noi”, ha spiegato a Travel Mole il chief executive della Competition and Markets Authority, Andrea Coscelli. L’azienda si era infatti impegnata, attraverso un accordo con il Garante, a rimborsare 7 milioni di sterline a 9mila clienti entro il 31 dicembre 2020.



“Prendiamo molto seriamente le violazioni degli impegni – ha aggiunto Coscelli -. Se Lastminute.com non rispetterà la legge e dovrà pagare rapidamente alle persone i rimborsi in sospeso o porteremo l’azienda in tribunale”.