di Oriana Davini

14:03

Ci sono anche le agenzie di viaggi tra i destinatari del Fondo raccolto da Fastweb a sostegno delle attività commerciali clienti in difficoltà economica.

In pratica, il Fondo sarà amministrato da Cesvi Fondazione Onlus con la consulenza di Confcommercio e sarà utilizzato tramite contributi a fondo perduto da 5mila euro.



Possono accedere al bando le imprese segnalate a Fondazione Cesvi da Fastweb e dai suoi dipendenti e che rientrano nei requisiti previsti: essere clienti Fastweb al 31 dicembre 2019 e ancora in attività; rientrare nei codici Ateco relativi a bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, piccole agenzie di viaggio, negozi di abbigliamento e calzature, palestre; essere ditte individuali o aziende familiari; dimostrare una diminuzione del fatturato di oltre il 30% in un trimestre del 2020 rispetto al 2019.



Le aziende segnalate verranno contattate da Cesvi e la procedura di assegnazione sarà certificata da un Comitato Tecnico nominato e istituito dalla Fondazione, Fastweb e rappresentanti di Confcommercio e mondo accademico.