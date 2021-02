Geo e Welcome entrano in Fto

14:32

Nuovi ingressi in Fto. L’associazione annuncia l’arrivo di Geo Travel Network e Welcome Travel: il consiglio nazionale ha infatti dato il via libera alle due reti di distribuzione. Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel, è anche entrato a far parte del consiglio nazionale dell’associazione.

L’ingresso delle due aziende “ci consentirà di far sentire con maggiore forza la nostra voce ai tavoli dove si parla di turismo - commenta il presidente di Fto Franco Gattinoni -, dove è importante far capire il ruolo che può giocare la nostra filiera per il rilancio del Paese. In questo momento, senza precedenti, le imprese del nostro settore vogliono ripartire assumendosi il compito e la responsabilità di tutelare i viaggi in Italia e dall’Italia, facendo in modo che le persone si spostino nella massima sicurezza e serenità. Per questo motivo deve essere comunicato e compreso il nostro valore nell’offerta di servizi qualificati, affidabili, trasparenti che solo chi opera in modo professionale e nel rispetto delle norme a tutela dei viaggiatori può offrire”.



Apicella aggiunge: “La situazione pandemica che abbiamo affrontato nel corso del 2020 e che stiamo ancora vivendo in questi mesi del 2021 ha dimostrato la fragilità della nostra filiera, – commenta Adriano Apicella – riteniamo sia venuto il momento di dare il nostro contributo diretto per rappresentare la categoria delle agenzie di viaggio in ambito istituzionale e per questo motivo abbiamo deciso di dare il nostro supporto alle attività di Fto”.



Luca Caraffini sottolinea anche la necessità dei network di fare fronte comune: “Mentre i tour operator oggi hanno una casa comune, la distribuzione vive ancora una frammentazione sindacale, mentre dovrebbe raggiungere una dimensione e un peso diverso che le spetta, anche per la numerica di imprese coinvolte. Il nostro coinvolgimento vuole rafforzare una associazione strutturata e professionale che ci è sembrata la casa migliore nella quale confluire”.