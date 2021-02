Be2Sea: nuovi servizi per le vacanze in barca in agenzia

di Oriana Davini

08:47

Oltre 9mila imbarcazioni a disposizione in 500 destinazioni del mondo, con 70 marine in Italia e più di 200 nel Mediterraneo: è la flotta con cui Be2Sea si prepara a portare le vacanze in barca nelle agenzie di viaggi, unico canale di vendita dell'operatore.

A disposizione dei dettaglianti c'è la piattaforma di prenotazione, con le disponibilità effettive delle imbarcazioni nelle destinazioni prescelte e comparazione dei prezzi in tempo reale, oltre a un team in backoffice italiano dedicato all'assistenza alle adv.



A scaffale, l'offerta spazia dai catamarani fino a 12 posti letto, per famiglie o piccoli gruppi, alle barche a vela, dagli yacht di lusso ai caicchi, proposti con o senza equipaggio.