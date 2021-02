Robintur e Viaggi Coop riaprono oggi le adv con la campagna ‘Torniamo a viaggiare’

11:03

Riaprono oggi, 15 febbraio, le circa 90 agenzie di viaggi dirette di Robintur Travel Group con le insegne Robintur e Viaggi Coop, che erano chiuse dal 6 novembre scorso. Un segnale di ripartenza importante per uno dei comparti più penalizzati dalla pandemia che, sfidando la crisi, si rimette in moto partendo proprio da quel“tramite della vacanza, oggi indispensabile, che è l’agenzia di viaggi.

“Con le agenzie chiuse dal 6 novembre prestando solo servizi su richiesta – spiega Tina Giglio, direttore rete, personale e organizzazione di Robintur Travel Group – si sentiva il bisogno di sondare di nuovo il mercato e i suoi umori. Siamo consci che il momento è complicato, ma apriamo i nostri uffici anche per dare un messaggio tranquillizzante sul futuro, e speriamo che a brevissimo si possa riprendere confidenza con il viaggio”.



La riapertura delle agenzie è anche l’occasione per utilizzare i voucher per i viaggi 2020 forzatamente cancellati.

La riapertura è segnata anche dalla campagna “Torniamo a viaggiare”, lanciata da pochi giorni: il potenziale cliente deve caricare sul sito www.torniamoaviaggiare.it uno scatto digitale del proprio viaggio del cuore, o della vacanza preferita, o della destinazione dei sogni, corredata con una didascalia che spiega il perché ci siamo innamorati di quel posto, aggiungendo che cos’è a renderlo unico e che potrebbe piacere ad altri.



Si riceverà, così, un coupon che dà diritto a uno sconto di 50 euro valido nelle agenzie di viaggi Robintur e Viaggi Coop. Le foto migliori verranno pubblicate online sul sito e i canali social dell’iniziativa, per ispirare i viaggiatori raccontando le migliori destinazioni italiane per le prossime vacanze.